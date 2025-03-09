Mardin 1969 Spor - Kahramanmaraş İstiklal Spor: 1-0

TFF 3'üncü Lig 4'üncü 23'üncü haftasında Mardin 21 Kasım Şehir Stadı’nda oynanan maçta Mardin 1969 Spor, konuk ettiği Kahramanmaraş İstiklal Spor'a karşı ilk yarıda istediği oyunu sergileyemedi ve soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısına 3 farklı isimle çıkan Mardin 1969 Spor, 49'uncu dakikada Serdar Yiğit'in golüyle öne geçti. Mardin 1969 Spor bu golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Mardin 1969 Spor puanını 49’a yükseltti.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, sahasında konuk ettiği Kahramanmaraş İstiklal Spor'u tek golle geçerek 3 puanı aldı.

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