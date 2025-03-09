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        Mardin 1969 Spor - Kahramanmaraş İstiklal Spor: 1-0

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, sahasında konuk ettiği Kahramanmaraş İstiklal Spor'u tek golle geçerek 3 puanı aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 18:14 Güncelleme: 09.03.2025 - 18:20
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        Mardin 1969 Spor - Kahramanmaraş İstiklal Spor: 1-0
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, sahasında konuk ettiği Kahramanmaraş İstiklal Spor'u tek golle geçerek 3 puanı aldı.

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü 23'üncü haftasında Mardin 21 Kasım Şehir Stadı’nda oynanan maçta Mardin 1969 Spor, konuk ettiği Kahramanmaraş İstiklal Spor'a karşı ilk yarıda istediği oyunu sergileyemedi ve soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısına 3 farklı isimle çıkan Mardin 1969 Spor, 49'uncu dakikada Serdar Yiğit'in golüyle öne geçti. Mardin 1969 Spor bu golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Mardin 1969 Spor puanını 49’a yükseltti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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