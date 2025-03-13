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        Mardin'de 2 çocuğun öldüğü kazanın davasında 'gerekçeli karar' açıklandı

        MARDİN'de yaya geçidinde hız yaptığı otomobiliyle İbrahim Halil Bumanhan (10) ile Orhan Kemal Duva'ya (11) çarpıp ölümüne neden olan Nurullah Çiçek'in (22) 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davada mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 13:24 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:30
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        Mardin'de 2 çocuğun öldüğü kazanın davasında 'gerekçeli karar' açıklandı
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        MARDİN’de yaya geçidinde hız yaptığı otomobiliyle İbrahim Halil Bumanhan (10) ile Orhan Kemal Duva'ya (11) çarpıp ölümüne neden olan Nurullah Çiçek’in (22) ‘Bilinçli taksirle öldürme’ suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davada mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Kararda sanığın asli kusurlu, ölen çocukların ise kusurlarının bulunmadığı belirtildi.

        Kaza, 14 Temmuz 2024'te Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi’nde meydana geldi. Nurullah Çiçek'in kullandığı 34 JZ 0089 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Halil Bumanhan ve Orhan Kemal Duva'ya çarptı. Ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim Halil Bumanhan, kurtarılamadı. Orhan Kemal Duva da 1 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Nurullah Çiçek, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK ŞEKİLDE ŞERİT DEĞİŞTİRMİŞ

        Kazaya ilişkin tutulan tespit tutanağında, Çiçek'in trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği, hız limitinin 50 kilometre olduğu ve geçiş üstünlüğünün yayalarda bulunduğu, yaya geçidinde çocuklara 50 kilometrenin üzerinde hızla çarptığı kanaatine varıldığı belirtildi. Ayrıca Nurullah Çiçek'in sosyal medyada aracıyla hız yaptığı videoları paylaştığı ve bir videosunda 180 kilometre hızla gittiği görüntüleri ortaya çıktı. Bazı sosyal medya kullanıcılarının da paylaşımların altına 'Cani, katil' gibi ifadeler yazdığı görüldü.

        YÜZDE 100 KUSURLU BULUNDU

        Nurullah Çiçek, 'Taksirle öldürme' suçundan yargılandığı Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 18 Şubat’ta görülen davanın 3’üncü duruşmasında savcı mütalaasını sundu. Mütalaada, 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 85/2 maddesi gereğince cezalandırılmasını talep edilerek, kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporu dikkate alındığında, sanık Nurullah Çiçek'in Karayolları Trafik Kanunu'nun 74/B ve 146'ncı maddelerinde belirtilen yükümlülükleri ihlal ettiği, yaya geçidinden geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermediği ve yüzde 100 kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.

        Son sözleri sorulan Nurullah Çiçek, kazadan dolayı pişman olduğunu, çarpmamak için fren yaparak direksiyonu çevirdiğini ancak kazaya engel olamadığını söyledi. Çiçek, "Olay nedeniyle çok pişmanım ve çok üzgünüm. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

        EHLİYETİ 2 YIL SÜREYLE GERİ ALINDI

        Sanık avukatı mütalaaya karşı savunma yapmayınca mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Heyet, Nurullah Çiçek'in taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olduğunun sabit olması nedeniyle 6 yıl hapis ile cezalandırılmasına, sanığın eylemini bilinçli taksirle işlediği anlaşıldığından TCK'nın 22/3 maddesi gereğince 2/5 oranında artırılarak 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ancak sanığın yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle TCK'nın 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılacak 7 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sürücü belgesinin de 2 yıl süreyle geri alınmasına hükmetti.

        MAHKEME HEYETİ GEREKÇELİ KARARI AÇIKLADI

        Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, sanığın meydana gelen kazada asli kusurlu olduğu, ölen yayaların ise kusurlarının bulunmadığı kanaatine varıldığı belirtilerek, “Sanık, asli kusurlu olarak bilinçli taksir ile birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verdiği sabit olmakla eylemine uyan TCK'nin 85/2 maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanığın birden fazla kural ihlalinde bulunarak kazaya sebebiyet vermiş olması nedeniyle taksire dayalı kusurunun ağırlığı göz önüne alınarak orantılılık ilkesi de gözetilerek alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle ceza tayin edilmiştir. Sanığın eylemini bilinçli taksirle gerçekleştirmiş olması nedeniyle hakkında TCK'nin 22/3 maddesi hükümleri uygulanmıştır. Sanığın bilinçli taksire dayalı kusurunun ağırlığı dikkate alınarak verilen cezada takdirden 2/5 oranında artırım yapılmış, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak hakkında TCK'nin 62. maddesi hükümleri uygulanmış ve sanık hakkında TCK'nin 53/6 maddesi uyarınca sürücü belgesinin 2 yıl süre ile geri alınmasına karar verilmiştir” denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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