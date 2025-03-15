Mardin 1969 Spor, Kırıkkale Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını tamamladı

TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin 24’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Kırıkkale Futbol kulübü maçının hazırlıklarını tamamladı.

TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin 24’üncü haftasında 16 Mart Pazar günü Başpınar Stadı'nda Kırıkkale Fulbol Kulübü’ne konuk oluyor. Kırmızı-lacivertliler, Kırıkkale maçı hazırlıklarını yaptığı ter idmanıyla tamamladı. Müsabaka, saat 14.00'da başlayacak, karşılaşmayı hakem Levent Gümüşdere yönetecek. Ligde çıktığı 22 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Mardin 1969 Spor, 49 puanla 1'inci sırada bulunuyor. 35 puana sahip Kırıkkale FK ise haftaya 8’inci sırada girdi. Kırmızı-lacivertliler, ilk yarıda rakibiyle kendi sahasında oynadığı müsabakadan 1-0 galip ayrılmıştı.