Açık unutulan damperi KGYS direğine çarpan kamyon devrildi; kaza kamerada

Kaza, dün akşam saatlerinde Kızıltepe-Viranşehir kara yolundaki Bölge Trafik Müdürlüğü karşısında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 ADC 117 plakalı hafriyat kamyonunun açık unutulan damperi, KGYS direğine çarptı. Kamyon devrilirken, sürücü ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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