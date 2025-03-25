Eski sevgilisini darbettiği iddia edilen sanık: Ben de şikayetçiyim

MARDİN’de, B.A.’nın eski sevgilisi Nazlı D.’yi (24) bir alışveriş merkezinde darbettiği olaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması görüldü. İddiaları reddeden B.A., “Kendisini sadece ittim. Ona saldırmadım, darbetmedim. Yaralanması olmuş ise bana saldırırken olmuştur. Ayrıca sanıktan şikayetçiyim” dedi. Duruşma, 27 Mayıs’a erteledi.

Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşayan Nazlı D., iddiaya göre, geçen yıl mayıs ayında erkek arkadaşı B.A.'dan ayrılmak istedi. Ayrılmayı kabullenemeyen B.A., 22 Temmuz'da bir alışveriş merkezinde karşılaştığı Nazlı D.'yi darbetti. Darp anları ise AVM’nin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, B.A.'nın kafede oturan Nazlı D.'nin yanına gelip önce tehdit ettiği, kafeden çıktıktan sonra arkasından hızla yaklaşarak tokat attığı görüldü. Darp raporu alan Nazlı D.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan B.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Mardin 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Nazlı D., tutuksuz sanık B.A., tanık Fatima İ. ve avukatlar hazır bulundu. Kimlik tespiti ile başlayan duruşma, iddianamenin okunmasıyla devam etti. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, B.A.’nın ‘Hakaret’ ve ‘Basit tehdit’ suçlarını islediği, şüphelinin ‘Tehdit’ suçunu zincirleme şekilde işlemesi nedeniyle Türk Ceza Kanunu 43/1 maddesinin uygulanması gerektiği ve işlemiş olduğu kasıtlı suç nedeniyle TCK 53 uyarınca ‘Belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarına’ kararının verilmesi talep edildi.

‘ONA SALDIRMADIM, DARBETMEDİM’ Duruşmada ilk olarak söz alan sanık B.A., iddiaları reddederek, Nazlı’nın dolandırıcı olduğunu ve kendisinden para almaya çalıştığını ileri sürdü. B.A. ifadesinde, “Müşteki sanık Nazlı ile 2021 yılından itibaren gönül ilişkim vardı. Kendisinden ayrılacağımı söyleyince, sanık hem mesaj yoluyla hem de fiziki olarak şahsımdan sürekli para istedi. Bunu yaparken de aile bireylerimin fotoğraflarını uygunsuz fotoğraflarla birleştirerek üçüncü kişilerle konuşma yoluyla yapıyordu. Olay günü AVM’deki arkadaşım E.’nin iş yerini ziyaret ederken gördüm. Onun da duyacağı şekilde kendisinin sürekli para istediğini, dolandırıcı olduğunu ve tehdit ederek para istediğini arkadaşıma söyledim. Söylediklerimi duydu. Daha sonra masadaki tabak ve bardakları bana fırlatarak bana zarar verdi. AVM dışına çıkarken üstümün başımın kan olduğunu gördüm. Daha sonra üstümü temizlemek için tekrar AVM’ye girdim. Bu esnada sanık Nazlı ile tekrar karşılaştım. Kendisini sadece ittim. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Arabamda herhangi bir silah yoktur. Ona saldırmadım, darbetmedim. Yaralanması olmuş ise bana saldırırken olmuştur. Ayrıca sanıktan şikayetçiyim” dedi.

‘YUMRUK VURDU, KULAĞIM KANADI’ Nazlı D. ise B.A.’nın eski sevgilisi olduğunu ve AVM’ye gelerek kendisini tehdit ettiğini ifade ederek, “Sanığın bahsettiği AVM’deki arkadaşı E., arkadaşım F.’nin arkadaşı olur. Biz F. ve arkadaşı E. ile oturuyorduk. Sanık gördüğü gibi masama geldi. Elimde uzaklaştırma kararı olduğunu hatırlatarak uzaklaşmasını istedim. Sanık fotoğraflarımı paylaşacağını, beni rezil edeceğini söyleyerek tehdit etmeye başladı. Daha sonra E. ve başka bir kişi sanığı uzaklaştırıp konuşmaya başladılar. Sonra sanık masama gelerek tehditlerine devam etti. Ben de masa üzerinde bulunan soğuk çayı sanığın üzerine dökmek istedim. Bu esnada sanık bana müdahale etti, elimdeki cam bardak kırıldı. Elim kanadı. Lavaboya inerken, sanık köşe bir yerde beni bekliyormuş. Kulak kısmıma yumruk atarak darbetti. Kulağım kanadı. Kendisinden para istemem söz konusu değildir” diye konuştu. DURUŞMA ERTELENDİ Mahkeme heyeti, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün duruşmaya katılan taraf olma talebinin kabulüne karar vererek, duruşmayı 27 Mayıs’a erteledi.