Mardin'de otomobil, şarampole yuvarlandı; 1 ölü, 3 yaralı

MARDİN'inKızıltepe ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DYR 447 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobildeki Rüstem Kılınç (35), Abdulkadir Y. (38), Sinan Ç. (30) ve Diyar Y. (29) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Rüstem Kılınç, kurtarılamadı. Kılınç'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.