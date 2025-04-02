Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Havaya ateş edenleri uyardı; çıkan tartışmada öldürüldü

        MARDİN'inNusaybin ilçesinde havaya ateş eden grubu uyardığı iddiasıyla çıkan tartışmada tabanca ile vurulan Ahmet Durak (32), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 14:13 Güncelleme: 02.04.2025 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havaya ateş edenleri uyardı; çıkan tartışmada öldürüldü
        ABONE OL

        MARDİN'inNusaybin ilçesinde havaya ateş eden grubu uyardığı iddiasıyla çıkan tartışmada tabanca ile vurulan Ahmet Durak (32), hayatını kaybetti.

        Olay, gece saatlerinde Nusaybin ilçesi Dörtyol mevkisinde medyana geldi. Bir araç içerisinden havaya tabancayla ateş açıldığını gören Ahmet Durak, iddiaya göre uyarmak istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada, Durak tabanca ile vuruldu. Ahmet Durak ağır yaralanırken, olay yerinden geçen R.H. de bacağından vuruldu. Şüpheliler kaçarken, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan yaralılardan Durak yaşamını yitirdi. R.H.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Ahmet Durak'ın yaklaşık 5 ay önce evlendiği, eşinin de hamile olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        Polisiye filmi gibi... Çikolata ambalajından katil anneye ulaşıldı!
        Polisiye filmi gibi... Çikolata ambalajından katil anneye ulaşıldı!
        Macaristan'a "Netanyahu'yu tutukla" çağrısı
        Macaristan'a "Netanyahu'yu tutukla" çağrısı
        Volkan Konak'a veda günü
        Volkan Konak'a veda günü
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! İşte canlı maçlar...
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! İşte canlı maçlar...
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Mustafa Kayhan'ın ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        Mustafa Kayhan'ın ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        25 bıçak darbesi yetmemiş... Fotoğraflarını çekmiş!
        25 bıçak darbesi yetmemiş... Fotoğraflarını çekmiş!
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        2025'in milyarder ünlüleri
        2025'in milyarder ünlüleri
        Bayram ikramiyesi fark ödemeleri 3 Nisan'da yatırılacak
        Bayram ikramiyesi fark ödemeleri 3 Nisan'da yatırılacak
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!

        Benzer Haberler

        Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Medeniyetler şehri Mardin'e turist akını; otellerde doluluk yüzde 100'e ula...
        Medeniyetler şehri Mardin'e turist akını; otellerde doluluk yüzde 100'e ula...
        "Hoşgörü kenti" Mardin bayram tatilinde ziyaretçilerle doldu
        "Hoşgörü kenti" Mardin bayram tatilinde ziyaretçilerle doldu
        Mardin 1969 Spor, erteleme maçına çıkıyor
        Mardin 1969 Spor, erteleme maçına çıkıyor
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Mardin'de otomobil, şarampole yuvarlandı; 1 ölü, 3 yaralı
        Mardin'de otomobil, şarampole yuvarlandı; 1 ölü, 3 yaralı