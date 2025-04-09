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        Başından vurularak öldürülen Mahmut, toprağa verildi

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde arazide silahla başından vurularak öldürülmüş cesedi bulunan Mahmut Deniz, toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 13:30 Güncelleme: 09.04.2025 - 13:35
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        Başından vurularak öldürülen Mahmut, toprağa verildi
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        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde arazide silahla başından vurularak öldürülmüş cesedi bulunan Mahmut Deniz, toprağa verildi.

        Kızıltepe ilçesi Gürmeşe Mahallesi yakınlarında dün arazide hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede, yerde yatan kişinin Mahmut Deniz olduğu, silahla başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Deniz’in cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

        Elleri cebinde ve başının arka tarafından vurulmuş halde bulunan Deniz’in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Mahmut Deniz, kılınan cenaze namazının ardından ilçe merkezindeki Şeyh Salim Mezarlığı’nda yakınlarının gözyaşları ve ağıtları arasında toprağa verildi. Jandarma ekipleri tarafından olayın aydınlatılması için başlatılan çalışmanın sürdüğü, üzerinden çıkan cep telefonunun ise kriminal incelemeye gönderildiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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