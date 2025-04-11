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        Arazide başından vurulan Deniz'in cinayet şüphelileri kuzenleri çıktı: 2 gözaltı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde arazide silahla başından vurulmuş halde bulunan Mahmut Deniz (28) cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, oto kiralama işletmecisi olan amca çocukları Musa A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 15:31 Güncelleme: 11.04.2025 - 15:35
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        Arazide başından vurulan Deniz'in cinayet şüphelileri kuzenleri çıktı: 2 gözaltı
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        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde arazide silahla başından vurulmuş halde bulunan Mahmut Deniz (28) cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, oto kiralama işletmecisi olan amca çocukları Musa A. ile Mustafa A., gözaltına alındı.

        Olay, 8 Nisan’da Kızıltepe ilçesi Gürmeşe Mahallesi yakınında meydana geldi. Arazide hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede, yerde yatan kişinin Mahmut Deniz olduğu, silahla ateş edilerek, başından vurulup hayatını kaybettiği belirlendi. Deniz’in cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Elleri cebinde ve başından silahla vurulmuş halde bulunan Deniz’in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Morgdan alınan cenaze, Kızıltepe ilçesi merkez Tepebaşı Mahallesi’ndeki Şeyh Salim Mezarlığı’nda gözyaşları ve ağıtlar arasında toprağa verildi.

        OTO KİRALAMA İŞLETMECİSİ İKİ KUZEN YAKALANDI

        Cinayete ilişkin jandarma ekiplerince yürütülen soruşturmada, Mahmut Deniz’in üzerinden çıkan telefon incelemeye alındı. Ekiplerin, cep telefonu ve çevredeki güvenlik kameralarından yaptıkları incelemede, cinayet şüphelilerinin oto kiralama işletmecisi olan amca çocukları Musa A. ile Mustafa A., olduğu belirlendi. Şüpheliler gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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