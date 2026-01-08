Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de 1 kişinin sert cisimle öldürülmesine ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde 2 yıl önce bir kişiyi sert cisimle vurarak öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan tutuklu 2 sanığa, "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin gerekçeli karar hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 14:10 Güncelleme: 08.01.2026 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de 1 kişinin sert cisimle öldürülmesine ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Artuklu ilçesinde 2 yıl önce bir kişiyi sert cisimle vurarak öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan tutuklu 2 sanığa, "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin gerekçeli karar hazırlandı.

        Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki 12 Aralık 2025'teki karar duruşmasında tutuklu sanıklar Abdulvahap Acet ve Selahattin Acet'e verilen hüküm hakkında yazılan gerekçeli kararda, sanıklar ile müştekilerin ifadelerine yer verildi.

        Sanıkların maktulün evinin bulunduğu mahallede araçla dolaştıkları ve keşif yaptıkları belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

        "Sanıklar, maktulün evini, evin çıkışını ve yolu rahatlıkla görebilecek nitelikte park halindeki araçta yaklaşık 5, kafede yaklaşık 17, kafenin dış bahçe kısmında yaklaşık 12 dakika oturdukları, maktulün ikametinden çıkışını müteakip kafeden hızlı bir şekilde ayrılarak arabaya bindikleri, maktulün arkasından yavaş ve takip eder şekilde araçla ilerledikleri, aracı durdurarak hızla ellerinde sopalar ile maktulün arkasından koştukları, maktulün sanıklara yüzünü dönme imkanı olmaksızın sanıkların ekseriyeti maktulün kafasına olmak üzere yaklaşık 26 sopa darbesi vurdukları belirlenmiştir. Sanıkların olay yerinden araçlarına binmek suretiyle hızla uzaklaştıkları, aracın içerisinde sopa haricinde ruhsatsız silahların da mevcut olduğu tespit edilmiştir. Maktulün yerinin tespit edilmesi, silah temin edilmesi, olayın nerede nasıl yapılacağının planlanması, araç temin edilmesi gibi durumların bir günde gerçekleştirilmesinin mümkün olmaması hususları nazara alındığında, sanıkların maktule yönelik öldürme suçunu tasarlayarak işledikleri anlaşılmıştır."

        Kararda, sanıkların eylemin öncesi ve oluşu ile eylem sonrası araç ile olay yerinden kaçışları gözetildiğinde, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri belirtildi.

        Kararın sonuç kısmında, şu değerlendirmede bulunuldu:

        "Sanıklar, maktul yere düşmesine karşın sopa darbelerine devam ettikleri, olaydan sonra kamera görüntüleri ve araç izleme tutanaklarıyla sabit olmak üzere tereddüt etmeksizin olay mahallinden kaçtıkları tespit edilmiştir. Kendi iradeleriyle teslim olmayıp kolluk marifetince yakalandıkları, pişmanlıklarını gösterecek mahiyette 112 acil servisini aramak, sağlık ve kolluk birimlerine haber vermek gibi tavırlarda bulunmadıkları hususları da gözetilerek sanıkların fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki tutum ve davranışları, suçlamaya ilişkin herhangi bir pişmanlıklarının gözlemlenmemesi dikkate alınarak haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 62/1. maddesi uygulanmamıştır. Sanıkların, maktul Resul Derin'e yönelik öldürme kastını doğuracak yoğunluk ve ağırlıkta bir husumet taşıdıkları mahkememizce sabit görülmüş ve kabul edilmiştir."

        Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında mahkeme heyetince, tutuklu sanıklar Abdulvahap Acet ve Selahattin Acet "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Artuklu ilçesinde, 13 Mart Mahallesi'nde, 22 Haziran 2024'te sert bir cisimle vurularak darbedilen ve sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Resul Derin hayatını kaybetmiş, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Derin'i darbettiği belirlenen Abdulvahap ve Selahattin Acet, kaçtıkları araçla yakalanmış, araçta yapılan aramada 2 tabanca, 2 şarjör ve 30 fişek ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Koopmeiners hamlesi!
        Koopmeiners hamlesi!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi

        Benzer Haberler

        Artuklu İlçe Sağlık Müdürlüğüne Kurtay atandı
        Artuklu İlçe Sağlık Müdürlüğüne Kurtay atandı
        Mardin'de iki kardeşin evde ölü bulunmasına ilişkin 1 şahıs tutuklandı
        Mardin'de iki kardeşin evde ölü bulunmasına ilişkin 1 şahıs tutuklandı
        Mardin'de çifte cinayetin şüphelisi tutuklandı
        Mardin'de çifte cinayetin şüphelisi tutuklandı
        Mardin'de 2 kardeşin evde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli...
        Mardin'de 2 kardeşin evde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli...
        Kuzenler, Resul'ü 26 sopa darbesiyle öldürmüş
        Kuzenler, Resul'ü 26 sopa darbesiyle öldürmüş
        Mardin'de iki kardeşin evde ölü bulunmasına ilişkin bir şüpheli gözaltına a...
        Mardin'de iki kardeşin evde ölü bulunmasına ilişkin bir şüpheli gözaltına a...