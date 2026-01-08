Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de 2 kardeşin evde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriyeli 2 kız kardeşin evde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 12:12 Güncelleme: 08.01.2026 - 12:12
        Mardin'de 2 kardeşin evde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
        Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriyeli 2 kız kardeşin evde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        8 Mart Mahallesi Aram Sokak'ta Süheyla Özdaş (44) ile kız kardeşi Sümeyye Abira'nın (41) evlerinde 5 Ocak'ta silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünce cinayetin aydınlatılması için oluşturulan özel ekip tarafından kimliği tespit edilen ve gözaltına alınan şüpheli M.B'nin (59) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen ve ölen Sümeyye Abira'nın dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen M.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

