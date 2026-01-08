Mardin'de 2 kardeşin evde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Adliyeye sevk edilen ve ölen Sümeyye Abira'nın dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen M.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünce cinayetin aydınlatılması için oluşturulan özel ekip tarafından kimliği tespit edilen ve gözaltına alınan şüpheli M.B'nin (59) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.