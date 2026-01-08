Mardin'de 2 kardeşin evde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriyeli 2 kız kardeşin evde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
8 Mart Mahallesi Aram Sokak'ta Süheyla Özdaş (44) ile kız kardeşi Sümeyye Abira'nın (41) evlerinde 5 Ocak'ta silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünce cinayetin aydınlatılması için oluşturulan özel ekip tarafından kimliği tespit edilen ve gözaltına alınan şüpheli M.B'nin (59) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen ve ölen Sümeyye Abira'nın dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen M.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
