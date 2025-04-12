Mardin'de mahallelilerden kavga ihbarına giden polislere pastalı kutlama

MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine, mahalleliler Polis Haftası dolayısıyla pastalı kutlama yaptı.

Kızıltepe ilçesinde mahalleliler, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla polis ekiplerine kutlama yapmak için plan yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan mahalleliler, eski Hastane Caddesi üzerindeki bir işletmede kavga olduğu ihbarında bulundu. İhbara gelen ekipler, pasta ve alkışlarla karşılandı. Mahallelilerden pizza dükkanı bulunan Mehmet Karaboğa, “Vatandaşın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası’nı kutluyorum. Latife yaparak davet ettiğimiz kıymetli polis arkadaşlarımızı işletmemizde misafir etmek bizim için onurdur” dedi.

Kutlama, pasta kesilmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.