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        'Dur' ihtarına uymayan sürücü, yola kapan atan polise otomobiliyle çarpıp yaraladı

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yola kapan atan polis memuruna otomobiliyle çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 17:53 Güncelleme: 21.04.2025 - 17:53
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        'Dur' ihtarına uymayan sürücü, yola kapan atan polise otomobiliyle çarpıp yaraladı
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, yola kapan atan polis memuruna otomobiliyle çarptı. Polis memuru yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.

        Olay, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesinde uygulama noktasında meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, kaçakçılık yaptığı şüphesiyle durdurulmak istendi. Ancak sürücü, ‘dur’ ihtarına uymadı. Takibe alınan sürücü, otomobiliyle, uygulama noktasında yola kapan atan polis memuruna çarparak kaçtı. Polis memuru yaralanırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Kaçan sürücü ise polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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