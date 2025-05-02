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        Cinayetle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin 3 gözaltı

        MARDİN'inDerik ilçesinde mera anlaşmazlığı nedeniyle 2 grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 10:19 Güncelleme: 02.05.2025 - 10:25
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        Cinayetle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin 3 gözaltı
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        MARDİN'inDerik ilçesinde mera anlaşmazlığı nedeniyle 2 grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Olay, 16 Ocak'ta Derik ilçesi kırsal Atlı Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Ali Çelik (17), F.Ç. (42) ve S.Ç. (43) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Ali Çelik, kurtarılamadı. Soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 3 şüpheli, operasyonla yakalandı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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