Nusaybin'de şimşekler geceyi aydınlattı

Meteorolojinin uyarılarının ardından dün Nusaybin ilçesinde fırtına ve sağanak etkili oldu. Yağışın etkili olduğu ilçede gece saatlerde peş peşe şimşekler de çaktı. Geceyi aydınlatan şimşekler, kameraya yansıdı.

MARDİN’in Nusaybin ilçesinde etkili olan fırtınanın ardından yağışla birlikte çakan şimşekler, geceyi aydınlattı. O anlar kameraya yansıdı.

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