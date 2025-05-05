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        Mardin'de 2 kişinin öldüğü arazi kavgasında 1 tutuklama daha

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde arazi anlaşmazlığının yaşandığı bahçede Şakir Aslan (65) ile Aslan Aslan'ın (50) öldürülmesine ilişkin; olaya karıştığı tespit edilen firari şüpheli M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 15:15 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:15
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        Mardin'de 2 kişinin öldüğü arazi kavgasında 1 tutuklama daha
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde arazi anlaşmazlığının yaşandığı bahçede Şakir Aslan (65) ile Aslan Aslan'ın (50) öldürülmesine ilişkin; olaya karıştığı tespit edilen firari şüpheli M.A. da yakalanıp tutuklandı. Böylece son 3 günde olayla ilgili yakalanıp, tutuklanan kişi sayısı 2 oldu.

        Olay, 25 Temmuz 2024'te Kızıltepe ilçesi kırsal Ayaz Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı çözülemeyince husumete dönüştü. Bölgenin kanaat önderleri, husumeti sonlandırmak için araya girdi ancak çözüm olmadı. Akraba ailelerden birinin bireyleri, diğer aileye anlaşmazlığın yaşandığı bahçede uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Yaklaşık 1 saat süren saldırıda Hacı Şakir Aslan ile Aslan Aslan, yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 36 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        9 TAHLİYE

        Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde olaya ilişkin 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan açılan davanın ilk duruşmasında, şüphelilerden 9'u tahliye edildi. Dava süreci devam ederken, olaya karıştığı tespit edilen şüpheli A.A., 3 Mayıs’ta Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan A.A., işlemlerinin ardından tutuklandı. Firari şüpheli M.A. da bugün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. M.A. işlemlerinin ardından tutuklanıp, Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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