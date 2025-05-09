Mardin'de okul çıkışında öğretmeni öldüren şüpheli yakalandı

MARDİN'inKızıltepe ilçesinde öğretmen Abdurrahim Yılmaz'ın (40) okul çıkışı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturmada şüpheli İ.E. yakalandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi'ndeki 100. Yıl İlkokulu'nun arka bahçesinde meydana geldi. Ücretli sınıf öğretmeni Abdurrahim Yılmaz, okul çıkışı motosikletine bindiği sırada, silahlı saldırıya uğradı. Ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Yılmaz yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdurrahim Yılmaz, kurtarılamadı. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Yılmaz'ın cenazesi, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Halkalı Mahallesi'nde toprağa verildi.

'İNTİKAM' İDDİASI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen İ.E., Nusaybin ilçesinde yakalandı. Şüphelinin, saldırıyı 25 Mart 2022'de Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden yakınları Ferman ve Tuncay Ertaş'ın intikamını almak için gerçekleştirdiği iddia edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.