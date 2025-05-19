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        Devrilen forkliftin sürücüsü öldü

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde devrilen forkliftin sürücüsü Murat İvedi (23), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 16:23 Güncelleme: 19.05.2025 - 16:23
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        Devrilen forkliftin sürücüsü öldü
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        MARDİN’in Artuklu ilçesinde devrilen forkliftin sürücüsü Murat İvedi (23), hayatını kaybetti.

        Olay, öğleden sonra Artuklu ilçesi kırsal Sultanköy ve Özlüce mahalleleri arasındaki bölgede meydana geldi. Murat İvedi, yol yapım çalışmaları sırasında kullandığı forkliftin devrilmesiyle aracın altında kaldı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, İvedi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. İvedi’nin cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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