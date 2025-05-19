Devrilen forkliftin sürücüsü öldü

Olay, öğleden sonra Artuklu ilçesi kırsal Sultanköy ve Özlüce mahalleleri arasındaki bölgede meydana geldi. Murat İvedi, yol yapım çalışmaları sırasında kullandığı forkliftin devrilmesiyle aracın altında kaldı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, İvedi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. İvedi’nin cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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