Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Mazıdağı ilçesi Kayalar Mahallesi’ndeki müstakil evinde yalnız yaşayan Sıddık Demirel’e ulaşamayan yakınları ve komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evin pencere korkuluklarını kırarak içeri giren ekipler, Demirel’in cansız bedeniyle karşılaştı. Sıddık Demirel’in cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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