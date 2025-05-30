Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga; 1 ölü

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Oğur Sarıbatur (41), hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.15 sıralarında Ersoylu Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Oğur Sarıbatur, tabancayla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sarıbatur, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sarıbatur’un cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.