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        Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga; 1 ölü

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Oğur Sarıbatur (41), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 15:23 Güncelleme: 30.05.2025 - 15:25
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        Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga; 1 ölü
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Oğur Sarıbatur (41), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 13.15 sıralarında Ersoylu Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Oğur Sarıbatur, tabancayla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sarıbatur, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sarıbatur’un cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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