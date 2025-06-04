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        Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Zeynep, yaralandı

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Zeynep A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 15:40 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:45
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        Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Zeynep, yaralandı
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        MARDİN’in Artuklu ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Zeynep A., yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan Zeynep A., 3 köpeğin saldırına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle küçük kız kurtarılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Zeynep’in vücudunda 10 ısırık izi tespit edildi. Zeynep A., kuduz aşısı yapılarak tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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