Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Zeynep, yaralandı
MARDİN'in Artuklu ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Zeynep A.
MARDİN’in Artuklu ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Zeynep A., yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan Zeynep A., 3 köpeğin saldırına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle küçük kız kurtarılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Zeynep’in vücudunda 10 ısırık izi tespit edildi. Zeynep A., kuduz aşısı yapılarak tedaviye alındı.
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