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        Mardin'de orman yangını (2)

        3SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIMardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Konur ve Meşeli mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, saat 14.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 14:31 Güncelleme: 13.06.2025 - 14:35
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        Mardin'de orman yangını (2)
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        3SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Konur ve Meşeli mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, saat 14.00 sıralarında ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına vatandaşlar, itfaiye ve AFAD ekipleri karadan, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’na ait 2 askeri helikopter de yangın söndürme ekipmanlarıyla havadan müdahale etti. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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