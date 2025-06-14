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        4 kişinin yaralandığı silahlı sopalı kavganın nedeni, arsa anlaşmazlığı; 17 gözaltı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 2 grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silah, sopa ve taşlı kavgada 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 18:09 Güncelleme: 14.06.2025 - 18:09
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        4 kişinin yaralandığı silahlı sopalı kavganın nedeni, arsa anlaşmazlığı; 17 gözaltı
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 2 grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silah, sopa ve taşlı kavgada 17 şüpheli gözaltına alındı. Kavganın, ‘arsa anlaşmazlığı’ nedeniyle çıktığı belirtildi.

        Olay, dün akşam, Kızıltepe ilçesi Mardin kara yolundaki 7’nci Noter önünde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da katılmasıyla büyüyüp silah, sopa ve taşlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Olay, cep telefonu kamerasıyla da kaydedilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        ‘BİZE DOĞRU SİLAH SIKTILAR’

        Gözaltına alınanlardan M.B. ifadesinde, saldırıya uğradıklarını ileri sürerek, “Ağabeyim 2023 yılında, bugün olayın olduğu yer olan ve ofisimizin üzerinde bulunduğu arsa ile ilgili H.V. ile aralarında daire karşılığı bir ticaret yapılmıştı. 13 Haziran günü 17.30 sıralarında ofiste ben, ağabeyim A. ve çocukları otururken, bir anda ofise H.V. ile tanımadığımız 100 kişiye yakın kalabalık geldi. H.V. ağabeyime hitaben, ‘Gidin buradan, bu ofis ve arsa bizim’ diyerek tehdit ettiler. ‘Eğer buradan çıkmazsanız buraları size dar ederiz, sizi öldürürüz’ dedi. Daha sonra ağabeyim A., ‘Sizin payınız yüzde 30’dur. Neden bizim hakkımızı gasbetmeye çalışıyorsunuz? Biz sizin hakkınıza giriyor muyuz ki, siz iş yerimizi taş, sopa ve silahlarla basıyorsunuz’ dedi. Sonra kavga çıktı, 5-6 el bize doğru silah sıktılar. Şikayetçi ve davacıyım” dedi.

        ‘ARSA SAHİPLERİ GERİ ALMAK İSTEDİ’

        M.B.’nin avukatı Gurbet Bilbay, müvekkilinin karşı tarafla yaptığı sözleşmeye rağmen arsa üzerine yapılan inşaatın tamamlanma aşamasındayken arsalarını geri talep edip, saldırıya uğradığını ifade ederek, "Müvekkillerim bir arsa sahibiyle anlaşma yapıyor. Sözleşme süresi bitmeden, geri almak istediler, hatta onlara ait olmayan yerlere bile el koymak istediler. Taşlı, sopalı ve silahlı bir saldırıda bulundular. Şu an 17 kişi gözaltında, 4 kişi daha gelecek, 2 kişi de hastaneden taburcu edilecek. Bununla alakalı gerekenin yapılmasını istiyorum. Ortada bir haksızlık var. Buradan Adalet Bakanlığımıza sesleniyorum, inşaatın tamamlanma aşamasındayken arsa sahipleri geri almak istiyor. İnşaata bile çökmek istediler” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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