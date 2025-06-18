Mardin'de balkonda patlayan piknik tüpü paniğe neden oldu

MARDİN’in Midyat ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir’in evinin balkonunda bulunan piknik tüpü patladı. Binada endişe yaratan patlamada yaralanan olmadı.

Olay, akşam saatlerinde Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanda İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir’e ait 4’üncü kattaki evin balkonunda bulunan piknik tüpü, henüz bilinmeyen nedenle alev alarak patladı. Paniğe neden olan olayda yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, tüpün aşırı ısınmasından kaynaklı patladığı belirtildi. Evde hasar oluşurken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.