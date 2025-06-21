Boşanma aşamasındaki Gülcan: Eşim nafaka vermemek için çocuğumu öldürmemi istedi

MARDİN'de1 çocuk annesi Gülcan O. (28), şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi M.C.O.'ya (28) boşanma davası açtı. Dava süreci devam ederken; tehdit edildiğini ve eşinin nafaka ödememek için çocuğunu reddettiğini ileri süren Gülcan O., avukatı aracılığıyla M.C.O. hakkında suç duyurusunda bulundu. Gülcan O., "Nafaka vermemek için 'bu çocuğu öldürmeni istiyorum' dedi. Çok çektim" dedi.

Artuklu ilçesinde ikamet eden Gülcan O. (28), 9 Ekim 2023'te görücü usulüyle M.C.O. (28) ile evlendi. Yaklaşık 1,5 ay beraber yaşayan Gülcan, evliliklerin ilk gününden itibaren şiddet gördüğü gerekçesiyle evden ayrılarak, annesinin evine yerleşti. Beraber kaldığı süre içinde hamile kalan ve 30 Ağustos 2024'te bir kız çocuğu dünyaya getiren Gülcan, 16 Eylül 2024'te boşanma davası açtı. Mardin Aile Mahkemesi'nde görülen davanın 4 Aralık 2024 tarihli ara kararında, çocuğun geçici velayetinin anne Gülcan'a verilmesine, dava tarihinden geçerli olmak üzere müşterek çocuk lehine 3 bin TL tedbir nafakasının her ay davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verildi.

'BEN VE KIZIM ORTADA KALDIK' Sürekli tehdit aldığını, eşinin nafaka vermemek için kızını reddettiğini ve kızını öldürmeyi teklif ettiğini ileri süren Gülcan, "Görücü usulü ile evlendik. Evlenir evlenmez, eve girer girmez kapıları ve eşyaları kırmaya başladı. Beni boğmaya çalıştı, kıyafetlerimi yırttı, silah çekti, telefonumu duvara vurup kırdı. Bütün bir evi darmadağın etti. Tüm bunlara annesi, babası ve teyzesi de şahittir. İftira atıyordu, kardeşimi tehdit ediyordu. Kızım dünyaya geldikten sonra da 'bu kız benden değildir, başkasındandır. Ben bu kız çocuğa babalık yapmam' dedi. Nafaka vermemek için 'bu çocuğu öldürmeni istiyorum' dedi. Çok çektim, altınlarım da bendeydi ama sahteleriyle değiştirdi. Altınlarımı içkiye, kumara verdi. Şikayet ettik, şikayetçiyim. Gündüz kuryelik yapıyor, gece de barlarda şarkıcılık yapıyor. Kızımın hakkını ve altınlarımı istiyorum. Kaynanam da evimi sattı, ben ve kızım ortada kaldık, mağduruz. Şu an annemin yanında kalıyorum. Can güvenliğim yok, dışarı çıkmaya korkuyorum" dedi.

'BU AİLEDEN KURTULMAK İSTİYORUZ' Gülcan'ın annesi Nebahat O. da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan yardım talebinde bulunarak, "Bir gün kızım beni çağırdı, gittim ki ne göreyim. Kızım hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Her taraf darmadağın, kapılar kırık. Annesi geldi, hiçbir şey olmamış gibi aldı camları, halıyı toplayıp milletin üstüne silkeledi. Annesi, babası bizzat bu çocuğa şahittir. Oğlu şizofrendir, ruh hastasıdır, delidir. Biliyorlardı, buna rağmen gelip kızımı istediler. Kızımın günahı boyunlarında olsun. Altınları alıp yasaklı maddeye, içki ve kumara verdi. Kızım şu an benim yanımda ve mağdurdur. Ne bir bez ne de bir mama, hiçbir şekilde bir şey vermiyor. Elini kolunu sallayarak şarkı barlarda türkü söylüyor. Bu adamın bir an önce yakalanmasını istiyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a sesleniyorum, lütfen bu konuya el atsın. Kızımın hakkını alsın. Bu aileyi artık istemiyorum, bir an önce kurtulmak istiyoruz. Mahkemede de söyleyeceğim; bir an önce bu aileden kurtulmak istiyoruz" diye konuştu.