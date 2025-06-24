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        Evden 800 bin liralık ziynet eşyası ile nakit çalan şüpheliler kamerada

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, apartman dairesinden yaklaşık 800 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit çalan 2 kadın şüphelinin, binaya giriş ve çıkış anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 12:12 Güncelleme: 24.06.2025 - 12:15
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        Evden 800 bin liralık ziynet eşyası ile nakit çalan şüpheliler kamerada
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        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, apartman dairesinden yaklaşık 800 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit çalan 2 kadın şüphelinin, binaya giriş ve çıkış anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 4 Haziran'da Fırat Mahallesi Şirin Bulvarı’ndaki TOKİ konutlarındaki M4-A01 apartmanında meydana geldi. Binaya giren yüzleri kapalı 2 kadın, Sinan Akbaş’a ait dairenin kapısını açıp içeri girdi. Şüpheliler, kimsenin bulunmadığı evden yaklaşık 800 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit alıp kaçtı. Şüphelilerin binaya giriş çıkış anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

        '15 YILLIK BİRİKİM'

        Sinan Akbaş, olay sırasında evde kimsenin bulunmadığını belirterek, "Yüzleri kapalı biri olgun yaşta kadın, diğeri 15-16 yaşlarında genç bir kız evimize girip, 15 yıllık birikimim olan tüm ziynet eşyalarımı ve paramı çaldı. Polis inceleme yaptı, parmak izi aldı. Şüphelilerin yakalanmasını istiyoruz" dedi.

        Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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