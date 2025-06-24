Mardin'de örtü yangını (2)
6SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIMardin'in Ömerli ilçesi kırsalında saat 15.
6SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Mardin’in Ömerli ilçesi kırsalında saat 15.00 sıralarında çıkan örtü yangını, ekiplerin 6 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Salih KESKİN-Ahmet AKKUŞ/ÖMERLİ (Mardin),
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