2 çocuğun ölümüne neden olan sürücünün 10 yıla çıkan cezasında 'gerekçeli karar' açıklandı

MARDİN’de, yaya geçidinde otomobiliyle İbrahim Halil Bumanhan (10) ile Orhan Kemal Duva'ya (11) çarparak ölümlerine neden olan Nurullah Çiçek'e (22) verilen indirimli 7 yıl hapis cezasını istinaf mahkemesi az bularak kararı bozdu. Yerel mahkemede yeniden yargılanan sanık Çiçek, bu kez 10 yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme, verilen 10 yıl hapis cezasının gerekçeli kararını açıkladı. Kararda sanığın asli kusurlu, ölen çocukların ise kusurlarının bulunmadığı belirtildi. Çocukların ailelerinin avukatı İrfan Ceylan, “Biz bu kararı da istinaf edeceğiz. Zira adaletin tecelli etmediğini düşünüyoruz” dedi.

Kaza, 14 Temmuz 2024'te Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi’nde meydana geldi. Nurullah Çiçek'in kullandığı 34 JZ 0089 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Halil Bumanhan ve Orhan Kemal Duva'ya çarptı. Ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim Halil Bumanhan aynı gün, Orhan Kemal Duva da 1 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Nurullah Çiçek, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK ŞEKİLDE ŞERİT DEĞİŞTİRMİŞ Kazanın tespit tutanağında, Çiçek'in trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği, hız limitinin 50 kilometre olduğu ve geçiş üstünlüğünün yayalarda bulunduğu, yaya geçidinde çocuklara 50 kilometrenin üzerinde hızla çarptığı kanaatine varıldığı belirtildi. Ayrıca Nurullah Çiçek'in sosyal medyada aracıyla hız yaptığı videoları paylaştığı ve bir videosunda 180 kilometre hızla gittiği görüntüleri ortaya çıktı. Bazı sosyal medya kullanıcılarının da paylaşımların altına 'Cani, katil' gibi ifadeler yazdığı görüldü. SANIĞA VERİLEN CEZA İSTİNAFTA AZ BULUNDU Nurullah Çiçek hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 18 Şubat'ta görülen 3'üncü duruşmasında savcı mütalaasını sundu. Mütalaada, 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 85/2 maddesi gereğince cezalandırılmasını talep edilerek, kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporu dikkate alındığında; Nurullah Çiçek'in Karayolları Trafik Kanunu'nun 74/B ve 146'ncı maddelerinde belirtilen yükümlülükleri ihlal ettiği, yaya geçidinden geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermediği ve yüzde 100 kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi. Mahkeme heyeti Nurullah Çiçek'i 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezasına çarptırdı. Çiçek'e, yargılama sürecindeki tutumu nedeniyle indirim uygulandı. Nurullah Çiçek’e 7 yıl hapis cezası verilirken, ehliyetine de 2 yıl süre ile el konuldu. Mağdur ailelerin avukatı İrfan Ceylan, dosyayı istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 10'uncu Ceza Dairesi, verilen cezanın az olduğunu belirterek kararı bozdu. Dosya yeniden Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

‘PİŞMANIM, ÜZGÜNÜM, ÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM’ Bozma kararının ardından davanın ilk duruşması 11 Haziran’da görüldü. Duruşmaya, kazadan ölen çocukların aileleri, avukatları mahkemeye salonunda hazır bulunurken, sanık Nurullah Çiçek ise tutuklu bulunduğu Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS üzerinden katıldı. Mahkemenin bozma kararına katılmadığını belirten sanık Çiçek, “Önceki savunmalarımı aynen tekrar ederim. Orta refüjde bulunan ağaçlar kazadan sonra kaldırılmıştır. Bu ağaçlardan dolayı kimseyi görmemiştim. Ben frene bastım direksiyonu sağa kırdım. Öyle olmasını istemezdim, olay nedeniyle üzgünüm, pişmanım. Maddi ve manevi her türlü desteğe hazırım. Yaklaşık 1 yıldır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum” dedi. CEZASI 10 YILA ÇIKARILDI Savcının mütalaasının ardından Mahkeme heyeti, sanığın eylemini bilinçli taksirle işlediği gerekçesiyle cezayı 1/2 oranında artırarak 12 yıla çıkardı. Mahkeme heyeti, yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle cezada indirim yaparak sanığa 10 yıl hapis cezası verdi.

Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanık hakkında istinaf sonrası görülen duruşmada verilen 10 yıl hapis cezası hakkında gerekçeli kararını da açıkladı. Kararda, “Sanık Nurullah Çiçek'in taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olduğu anlaşılmakla üzerine atılı ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçunu işlediği sabit olduğundan 5237 sy. TCK 61’inci maddesi uyarınca meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı ile sanığın taksire dayalı kusurunun ağırlığı göz önüne alınarak eylemine uyan TCK'nın 85/2 maddesi uyarınca takdiren ve teştiden 8 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın eylemini bilinçli taksirle işlediği ve kaza sonucu vefat eden çocukların ise kazada kusursuz olduklarının tespit edildiği anlaşıldığından, sanığa verilen cezanın TCK’nın 22/3. maddesi gereğince takdiren 1/2 oranında arttırılarak sanığın 12 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen cezadan failin fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle TCK 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın gerçekleşen olayda kendisine izafe edilen kusur durumu ve suçun işleniş şekli dikkate alınarak sanığa ait sürücü belgesinin 2 yıl süre ile geri alınmasına karar verilmiştir” denildi.