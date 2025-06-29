Mardin'de örtü yangını

Nusaybin ilçesine bağlı kırsal İlkadım Mahallesi’ndeki ormanda, öğleden sonra henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla olay bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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