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        Mardin'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 11 gözaltı

        MARDİN'in Midyat ilçesinde iki grup arasında çıkan, Zübeyir Aslan'ın (17) hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 11:24 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:24
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        Mardin'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 11 gözaltı
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        MARDİN'in Midyat ilçesinde iki grup arasında çıkan, Zübeyir Aslan'ın (17) hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Midyat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Zübeyir Aslan ile Suriye uyruklu K.M. (18) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zübeyir Aslan, hayatını kaybetti. Ağır yaralı K.M. buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Polis, kavgaya karışan 11 şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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