Mardin'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 11 gözaltı

Olay, dün akşam saatlerinde Midyat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Zübeyir Aslan ile Suriye uyruklu K.M. (18) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zübeyir Aslan, hayatını kaybetti. Ağır yaralı K.M. buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.