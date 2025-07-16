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        Öğretmenlerinin desteğiyle yazdıkları öykü kitabının geliri, ihtiyaç sahibi öğrenciler için harcanacak

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Akdoğan İlkokulu'nun öğrencileri, sınıf öğretmenleri İlhan Uçuk'un rehberliğinde 'Kaya'nın Orman Maceraları' isimli öykü kitabı yazdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 11:25 Güncelleme: 16.07.2025 - 11:25
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        Öğretmenlerinin desteğiyle yazdıkları öykü kitabının geliri, ihtiyaç sahibi öğrenciler için harcanacak
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        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde Akdoğan İlkokulu’nun öğrencileri, sınıf öğretmenleri İlhan Uçuk’un rehberliğinde 'Kaya’nın Orman Maceraları’ isimli öykü kitabı yazdı. Kitabın satışından elde edilecek gelir, ihtiyaç sahibi öğrenciler için harcanacak.

        Kızıltepe ilçesinin kırsal Akdoğan Mahallesi’ndeki Akdoğan İlkokulu’nun 3’üncü sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenleri İlhan Uçuk’un derste tahtaya yazdığı Yazar Fakir Baykurt’un, ‘Beyim diyor, bizim yolumuz, köprümüz, çeşmemiz yok; kitaplığı ne yapacağız? Anlatıyorum ona; eğer kitaplığınız olursa, yolunuz, çeşmeniz, köprünüz de olur’ sözünden ilham alarak, kitap yazma kararı aldı. Öğretmenleri Uçuk’un rehberliğinde öğrenciler, 'Kaya’nın Orman Maceraları’ isimli öykü kitabını yazdı.

        ‘ELDE EDİLECEK GELİR, İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE HARCANACAK’

        İlhan Uçuk, kitabın satışından elde edilecek gelirleri de ihtiyaç sahipleri öğrencilere harcamayı planladıklarını ifade ederek, “Öğrencilerim ile beraber ‘Dilimizin Zenginlikleri Projesi’ kapsamında ‘Kaya’nın Orman Maceraları’ isimli bir hikaye kitabı yazdık. Bu hikaye kitabını yazmamızın temelinde öğrencilerimizin hayal güçlerini gerçeğe dönüştürmek ve öğrencilerimizin dilimizi en güzel şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Bu hikaye kitabını kaleme alırken Fakir Baykurt’un, ‘Beyim diyor, bizim yolumuz, köprümüz, çeşmemiz yok; kitaplığı ne yapacağız? Anlatıyorum ona; eğer kitaplığınız olursa, yolunuz, çeşmeniz, köprünüz de olur’ sözünü kendimize ilham aldık. Bilgi birikimi ve hayal gücü ile ortaya konan bu eser sayesinde çocuklar güçlü bir iletişim kurmanın yanı sıra Türkçe’nin etkin bir şekilde kullanımını da öğrenmiş oluyorlar. Bu hikaye kitabından elde edilen geliri de ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacağız” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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