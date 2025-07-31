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        Mardin 1969 Spor, yeni sezona hazırlanıyor

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 11:52 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:55
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        Mardin 1969 Spor, yeni sezona hazırlanıyor
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        TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kırmızı-lacivertliler, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor. Yeni sezon öncesi fiziksel ve taktiksel anlamda en iyi seviyeye ulaşmayı hedefleyen ekip, kamp sürecinde oynadığı hazırlık maçlarıyla da form tutuyor. İki önemli hazırlık maçına çıkan Mardin 1969 Spor, bir galibiyet ve bir yenilgi aldı. Antrenmanlarda pas organizasyonları, hücum varyasyonları ve savunma kurgusu üzerinde yoğunlaşan Mardin 1969 Spor, yeni sezonda daha organize ve kompakt bir oyun yapısı hedefliyor. Kulüpten yapılan açıklamalarda, kamp sürecinin verimli geçtiği ve oyuncuların çalışma azminden memnuniyet duyulduğu belirtildi. Mardin 1969 Spor önümüzdeki günlerde oynanacak yeni hazırlık maçlarıyla çalışmalarına devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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