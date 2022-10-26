Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray, Mardin'de açık hava sinemasında hayranlarıyla buluşacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MARDİN (AA) - Türk sinemasının usta oyuncularından Türkan Şoray, Mardin'de açık hava sinemasında sevenleriyle bir araya gelecek.

Valilik ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen tarihi Kasımiye Medresesinin altında bulunan Açık Hava Sineması'nda 27 Ekim saat 19.00'da "Kara Gözlüm" filmi gösterilecek.

Film gösterimine konuk olan Şoray, hayranlarıyla da sohbet edecek.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Açık Hava Sinema Günleri'nde Şoray'ı özel konuk olarak ağırlayacaklarını belirterek, sinemaseverleri etkinliğe davet ettiklerini kaydetti.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.