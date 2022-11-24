Mardin'de öldürülen kadınlar anısına fidan dikildi

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MARDİN (AA) - Mardin'de uğradığı şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınlar anısına fidan dikimi yapıldı.



Mardin Büyükşehir Belediyesince, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınların anısına fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, daire başkanları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kadın kursiyerler katıldı.

Vali Demirtaş, diktiği fidanlara can suyu verdi.



Daha sonra alanda iş makineleri tarafından açılan çukurlara kadınlar tarafından fidan dikildi.



Etkinlik sonunda kadınlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.





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