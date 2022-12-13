MARDİN (AA) - Mardin- Midyat kara yolunda ikinci etap bölünmüş yol çalışmalarına başlandı.
Mardin-Midyat kara yolunun tamamen bölünmüş yol haline getirilmesi için geçen yıl başlatılan çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Hop Geçidinden Ömerli istikametine doğru ikinci etap bölünmüş yol çalışmaları başlatıldı.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, çalışmaların yürütüldüğü alanı ziyaret etti, yüklenici firmadan bilgi aldı, çalışmaların hayırlı olmasını diledi.
Demirtaş'a ziyaretinde Karayolları 9. Bölge Müdürü Savaş Bayındır, Ömerli Kaymakamı Kerem Türker, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, AK Parti Ömerli İlçe Başkanı Zeki İpekşen de eşlik etti.