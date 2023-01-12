"Kadına şiddet" ve "çocuk gelin" konulu oyunla Türkiye birincisi oldular

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MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de farklı mesleklerden büyükler ve öğrencilerden oluşan tiyatro grubunun sahnelediği oyun, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları"nda birinci oldu.

Kentte sanayide uzun yıllar kaynakçılık yaptıktan sonra tiyatro eğitimini tamamlayan Mehmet Nezih Şeran, Sihirli Kumpanya Tiyatrosunu kurdu.

Şeran yönetiminde yaklaşık bir yıl önce açılan kursta avukat, öğretmen, doktor, mimar ile üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan oyuncular, İngilizce öğretmeni Demet Gür'ün yazdığı "çocuk gelin" ve "kadına şiddet"i eleştiren "Sıra Kimde" adlı oyunu sahneledi.

Oyunla, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları"nda il birinciliği, ardından bölge birinciliği elde eden grup, 1 Aralık 2022'de Ankara'da yapılan yarışmadan da ödülle döndü.

Türkiye birinciliği elde eden oyunun yönetmeni Şeran da en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü.

- Hedef Türkiye turnesi

Yönetmen Şeran, AA muhabirine, kurdukları ekiple şimdiye kadar 2 çocuk ve 1 yetişkin oyunu sahnelediklerini söyledi.

Ekipte, avukat, mimar, doktor, öğretmen, acil tıp teknisyeni ve öğrencilerin bulunduğunu, herkes çalıştığı için mesai saatleri dışında ve hafta sonu oyunun provalarını yapabildiklerini belirten Şeran, genellikle topluma hizmet edecek oyunları sahnelediklerini kaydetti.

Şeran, çocuk oyunlarında da toplumsal konuları ele almaya özen gösterdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Aşırı tablet ve telefon kullanımı, çevre koruma, ağaç sevgisi, hayvan haklarını savunan oyunlar yaptık. Şu anda yaptığımız yetişkin oyununda da kadına şiddetle ilgili. Toplumun farklı kesimlerinden yaşayan kadınların hayatını anlatıyoruz. Oyunla bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Bu bizim için çok önemli."

Farklı meslek gruplarında ekiple çalışmanın oyuna önemli bir yansımasının olduğunu aktaran Şeran, herkesin ortaya koyduğu fikirle inanılmaz bir işin ortaya çıktığını dile getirdi.

Şeran, toplumun sorunlarını anlatmaya devam edeceklerini vurgulayarak, yarışmadaki başarının gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Mardin'de çok güzel ve büyük bir sahne kurmak istediklerini kaydeden Şeran, şöyle devam etti:

"İnsanlara tiyatroyu aşılamak, hiç gidilmemiş köylere, uğranmamış yerleşim yerlerine tiyatroyu götürmek istiyoruz. Yeter ki insanların hayatlarına dokunabilelim. Oyunumuzu, yarışma kapsamında Mardin, Antalya, Alanya, Konya, Ankara ve İstanbul'da sahneledik. Umarım Türkiye turnesi de yapabiliriz."

- "Kadınlarımızın sesi olmak istedik"

Oyunun yazarı ve oyunda rol alan İngilizce öğretmeni Demet Gür, çocuk ve yetişkin oyunları derken Türkiye birinciliğine kadar giden bir süreçte yer almanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Oyunu çok önemsediklerini anlatan Gür, "Çünkü kadınlarımızın sesi olmak, problemi dile getirmek istedik." dedi.

Ekipte yer alan mimar Cemre Şahin Kazıcı oyunda dekor ve tasarıma da katkı sunduğunu söyledi, "Oyunda, 4 farklı sosyokültürel seviyeden kadının aynı şiddete maruz kalmasını işliyoruz. Bu kadınların dünyaları aynı. Tamamen karanlık bir dünya, dolayısıyla sahneyi tamamen karanlık ve standart mobilyalardan oluşturduk. Karanlık bir dünya yarattık." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan avukat Muhammet Altunkaya, mesleğinde karşılaştığı toplumsal sorunları sahneledikleri oyunlara yansıttıklarını aktardı.

Altunkaya, "Toplumsal bir sorunu seyirci ile buluşturduk ki bu tür sorunlardan bir ders alınsın. Seyirci de çok beğendi. Gereken mesajı ilettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Üroloji Uzmanı Dr. Hakan Görkem Kazıcı, 6 yıldır doktorluk yaptığını, bir yıl önce geldiği Mardin'de tiyatro ile ilgilendiğini dile getirdi.

Sahneledikleri oyunla başarılı bir sonuç almanın kendilerini motive ettiğini kaydeden Kazıcı, "Hekimlik, insanı odağına alan ve insana dokunan bir meslek. O anlamda tiyatro ile benzediğini düşünüyorum. Tiyatronun da odak noktası insan. O nedenle tiyatroyu mesleğime yakın hissediyorum. Aynı zamanda bu ortamda bulunmamın beni beslediğini düşünüyorum." diye konuştu.

Mardin Artuklu Üniversitesi 4. sınıf tercümanlık bölümü öğrencisi Betül Berra Hıdır ise şiddet gören bir kadını canlandırdığı oyunla derece elde etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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