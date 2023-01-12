"Kadına şiddet" ve "çocuk gelin" konulu oyunla Türkiye birincisi oldular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Kadına şiddet" ve "çocuk gelin" konulu oyunla Türkiye birincisi oldular

AA

"Kadına şiddet" ve "çocuk gelin" konulu oyunla Türkiye birincisi oldular

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de farklı mesleklerden büyükler ve öğrencilerden oluşan tiyatro grubunun sahnelediği oyun, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları"nda birinci oldu.

Kentte sanayide uzun yıllar kaynakçılık yaptıktan sonra tiyatro eğitimini tamamlayan Mehmet Nezih Şeran, Sihirli Kumpanya Tiyatrosunu kurdu.

Şeran yönetiminde yaklaşık bir yıl önce açılan kursta avukat, öğretmen, doktor, mimar ile üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan oyuncular, İngilizce öğretmeni Demet Gür'ün yazdığı "çocuk gelin" ve "kadına şiddet"i eleştiren "Sıra Kimde" adlı oyunu sahneledi.

Oyunla, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları"nda il birinciliği, ardından bölge birinciliği elde eden grup, 1 Aralık 2022'de Ankara'da yapılan yarışmadan da ödülle döndü.

Türkiye birinciliği elde eden oyunun yönetmeni Şeran da en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü.

- Hedef Türkiye turnesi

Yönetmen Şeran, AA muhabirine, kurdukları ekiple şimdiye kadar 2 çocuk ve 1 yetişkin oyunu sahnelediklerini söyledi.

Ekipte, avukat, mimar, doktor, öğretmen, acil tıp teknisyeni ve öğrencilerin bulunduğunu, herkes çalıştığı için mesai saatleri dışında ve hafta sonu oyunun provalarını yapabildiklerini belirten Şeran, genellikle topluma hizmet edecek oyunları sahnelediklerini kaydetti.

Şeran, çocuk oyunlarında da toplumsal konuları ele almaya özen gösterdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Aşırı tablet ve telefon kullanımı, çevre koruma, ağaç sevgisi, hayvan haklarını savunan oyunlar yaptık. Şu anda yaptığımız yetişkin oyununda da kadına şiddetle ilgili. Toplumun farklı kesimlerinden yaşayan kadınların hayatını anlatıyoruz. Oyunla bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Bu bizim için çok önemli."

Farklı meslek gruplarında ekiple çalışmanın oyuna önemli bir yansımasının olduğunu aktaran Şeran, herkesin ortaya koyduğu fikirle inanılmaz bir işin ortaya çıktığını dile getirdi.

Şeran, toplumun sorunlarını anlatmaya devam edeceklerini vurgulayarak, yarışmadaki başarının gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Mardin'de çok güzel ve büyük bir sahne kurmak istediklerini kaydeden Şeran, şöyle devam etti:

"İnsanlara tiyatroyu aşılamak, hiç gidilmemiş köylere, uğranmamış yerleşim yerlerine tiyatroyu götürmek istiyoruz. Yeter ki insanların hayatlarına dokunabilelim. Oyunumuzu, yarışma kapsamında Mardin, Antalya, Alanya, Konya, Ankara ve İstanbul'da sahneledik. Umarım Türkiye turnesi de yapabiliriz."

- "Kadınlarımızın sesi olmak istedik"

Oyunun yazarı ve oyunda rol alan İngilizce öğretmeni Demet Gür, çocuk ve yetişkin oyunları derken Türkiye birinciliğine kadar giden bir süreçte yer almanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Oyunu çok önemsediklerini anlatan Gür, "Çünkü kadınlarımızın sesi olmak, problemi dile getirmek istedik." dedi.

Ekipte yer alan mimar Cemre Şahin Kazıcı oyunda dekor ve tasarıma da katkı sunduğunu söyledi, "Oyunda, 4 farklı sosyokültürel seviyeden kadının aynı şiddete maruz kalmasını işliyoruz. Bu kadınların dünyaları aynı. Tamamen karanlık bir dünya, dolayısıyla sahneyi tamamen karanlık ve standart mobilyalardan oluşturduk. Karanlık bir dünya yarattık." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan avukat Muhammet Altunkaya, mesleğinde karşılaştığı toplumsal sorunları sahneledikleri oyunlara yansıttıklarını aktardı.

Altunkaya, "Toplumsal bir sorunu seyirci ile buluşturduk ki bu tür sorunlardan bir ders alınsın. Seyirci de çok beğendi. Gereken mesajı ilettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Üroloji Uzmanı Dr. Hakan Görkem Kazıcı, 6 yıldır doktorluk yaptığını, bir yıl önce geldiği Mardin'de tiyatro ile ilgilendiğini dile getirdi.

Sahneledikleri oyunla başarılı bir sonuç almanın kendilerini motive ettiğini kaydeden Kazıcı, "Hekimlik, insanı odağına alan ve insana dokunan bir meslek. O anlamda tiyatro ile benzediğini düşünüyorum. Tiyatronun da odak noktası insan. O nedenle tiyatroyu mesleğime yakın hissediyorum. Aynı zamanda bu ortamda bulunmamın beni beslediğini düşünüyorum." diye konuştu.

Mardin Artuklu Üniversitesi 4. sınıf tercümanlık bölümü öğrencisi Betül Berra Hıdır ise şiddet gören bir kadını canlandırdığı oyunla derece elde etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vakıf Katılım 165'inci şubesini Mardin'de hizmete açtı
YEREL HABERLER Vakıf Katılım 165'inci şubesini Mardin'de hizmete ...
Savur'da asfalt çalışması
YEREL HABERLER Savur'da asfalt çalışması
MAÜ'deki öğrencilerinden Savur'daki öğrencilere giyim yardımı
YEREL HABERLER MAÜ'deki öğrencilerinden Savur'daki öğrencilere giyim ...
Mardin'de 19 yıldır kapalı okul Köy Yaşam Merkezine dönüştü
YEREL HABERLER Mardin'de 19 yıldır kapalı okul Köy Yaşam Merkezine ...
(Görüntülü) MARDİN&#039;DE 100 BİN LİRALIK MOTOSİKLETİ ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MARDİN'DE 100 BİN LİRALIK ...
Mardin'de motosiklet çaldığı öne sürülen kişi yakalandı
YEREL HABERLER Mardin'de motosiklet çaldığı öne sürülen kişi ...
Mardin Valisi Demirtaş, kentteki gazetecilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş, kentteki gazetecilerle bir ...
Savur'da voleybol turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Savur'da voleybol turnuvası sona erdi
Derik'te öğrencilere yönelik gezi
YEREL HABERLER Derik'te öğrencilere yönelik gezi
Derik Kaymakamı Çakır esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Derik Kaymakamı Çakır esnafı ziyaret etti
Midyat Kaymakamı Solmaz'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Midyat Kaymakamı Solmaz'dan 10 Ocak Çalışan ...
Belediye Başkanı Şahin'den "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Şahin'den "10 Ocak Çalışan ...
Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde Almanca dil eğitimi veriliyor
YEREL HABERLER Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde ...
MAÜ'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program
YEREL HABERLER MAÜ'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.