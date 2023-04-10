Mardin'de üreticilere süt sağım makinesi desteği

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde büyükbaş hayvanı bulunan işletmelere yüzde 75 hibe desteğiyle süt sağım makinesi dağıtımı sürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, kent genelinde 1000 üreticiye süt sağım makinesi desteğinde bulunmak için "El Değmeden Hijyenik Sütler Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje ile yüzde 75 hibe desteğiyle dağıtımı gerçekleştirilen makineler ile 10 bin büyükbaş hayvanın sağımı hijyenik bir ortamda gerçekleşecek.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın katılımlarıyla Artuklu'da 170, Dargeçit'te 79, Derik'te 135, Kızıltepe'de 120, Mazıdağ 62, Midyat 174, Nusaybin 107, Ömerli 42, Savur 53 ve Yeşilli 58 süt sağım makinesi dağıtılacak.

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