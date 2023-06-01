Mardin'de düğünde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

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MARDİN (AA) - Mardin'in Yeşilli ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bahçebaşı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Acu ve Çavuşoğlu aileleri arasında 25 Mayıs'ta çıkan ve 11 kişinin yaralandığı silahlı kavgada ağır yaralanan Mehmet Siraç Acu, tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kavgada yaralanan İbrahim, Habeş ve Şahin Acu'nun çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğü, diğer yaralıların taburcu edildiği öğrenildi.

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