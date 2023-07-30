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        Mardin'de kamyonun tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 11:50
        Mardin'de kamyonun tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        MARDİN (AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kamyonun tıra çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        İlçesi Aksu Mahallesi mevkisinde 34 FK 2465 plakalı kamyon, 47 KG 276 plakalı tıra çarptı.

        Kazada, S.G. (35) yaşamını yitirdi, M.K. (18) ve A.K. (18) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ekiplerin yardımıyla sıkıştığı araçtan çıkarılan S.G'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderildi.

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