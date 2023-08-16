Mardin'de dönerci ve fırıncılar bunaltıcı sıcaklarda mesai yapıyor

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bunaltıcı sıcaklar ateş başında çalışan esnafı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı ilçede ateş başında çalışan fırıncı ve dönerciler, zor koşullarda mesailerini sürdürüyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda döner ustası Halim Eke, sıcak havanın ateş başında çalıştıkları için kendilerini daha çok etkilediğini söyledi.

Esnaf Hakan Doğan ise ateş başında hissedilen sıcaklığın 50 dereceye ulaştığını, bunaltıcı sıcağa rağmen üretime devam ettiklerini ifade etti.

Dondurma satıcısı Mustafa Demircan da bunaltıcı sıcaklardan dolayı dondurma satışlarının arttığını belirterek, "Vatandaşlar serinlemek için dondurma tüketiyor." dedi.