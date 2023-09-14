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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Savur ilçesinde incelemelerde bulundu

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Savur ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 11:17 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:17
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Savur ilçesinde incelemelerde bulundu
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve kamu kurumları tarafından devam eden ve yapılması planlanan çalışmaları yerinde incelemek üzere ilçe ziyaretlerini sürdüren Vali Akkoyun, bu kapsamda Savur'da Kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret etti.

        Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Çevik ve ilgili kurum müdürleri ile ilçeye değer katacak yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunan Akkoyun, ilçede tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili de bilgi aldı.

        Ardından Dereiçi Mahallesini ziyaret eden Akkoyun, sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

        Vali Akkoyun, esnaf ve vatandaşları da ziyaret etti, taleplerini dinledi.

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