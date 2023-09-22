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        Savur'da altyapı yenileme çalışmaları başladı

        Mardin'in Savur ilçesinde altyapının yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 09:53 Güncelleme: 22.09.2023 - 09:55
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        Savur'da altyapı yenileme çalışmaları başladı
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        Mardin'in Savur ilçesinde altyapının yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

        Köprübaşı ve Mezbahane caddeleri arasında altyapı yenileme çalışmalarına başlandı.

        Savur Belediyesi ile Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, bölgedeki kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatları yenilenecek.

        Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Çevik çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

        Çevik, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

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