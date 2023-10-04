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        Mardin'de kırsalda okuyan öğrenciler planetaryumda uzayı tanıdı

        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de Cumhuriyetin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında, kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim gören çocuklar, planetaryumda uzayı tanıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:19 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:19
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        Mardin'de kırsalda okuyan öğrenciler planetaryumda uzayı tanıdı
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        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de Cumhuriyetin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında, kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim gören çocuklar, planetaryumda uzayı tanıdı.

        Mardin'de, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde kırsaldaki okullarda eğitim gören çocukların uzay yolculuğunu deneyimlemesi için "Türkiye Yüzyılı Planetaryum Gösterisi" programı düzenlendi.

        Program kapsamında merkez Artuklu ilçesinde kırsal mahallelerde eğitim gören 200 ilkokul öğrencisi, 5 gün boyunca Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezine taşınarak, atölyelerde çeşitli etkinliklere katıldı.

        Uzmanlardan uzay hakkında bilgi alan çocuklar, daha sonra planetaryumda uzay deneyimini yaşadı.

        - "Amacımız çocukları uzayla tanıştırmak"

        Merkez Müdürü Ahmet Gönenç, AA muhabirine, 2020 yılında faaliyete geçen merkezde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en büyük planetaryumunun bulunduğunu söyledi.

        Bakanlığın destekleriyle yapılan planetaryumdan sadece kendi öğrencilerinin değil aynı zamanda bölgedeki bütün çocukların faydalandığını dile getiren Gönenç, merkezi yılda yaklaşık 5 bin öğrencinin ziyaret ettiğini kaydetti.

        Merkezde çocukların uzaya gitme deneyimi yaşadığını anlatan Gönenç, şöyle konuştu:

        "Havacılık uzay atölyesi, yapay zeka atölyesi, fen, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları ve akıl oyunları gibi atölyelerde öğrencilerimiz bir yaşantı zenginliğine sahip oluyorlar. Türkiye Yüzyılı Planetaryum Gösterisi programı ile kırsaldaki okullarda okuyan öğrencileri ağırladık. Köyde çocukları gece yıldızları izliyor. Özellikle son 20 yılda ülkemizin havacılık, uzay teknolojisi ve sanayi alanında yaptığı hamleler vizyonu çok önemli. Bizler de bu vizyonla hareket ediyoruz. Amacımız çocukları uzayla tanıştırmak. Çocuklarımızı havacılık ve uzay ile tanıştırma fırsatı buldukça hayalleri daha zengin olacak."

        - "Uzayı seviyorum ve çok merak ediyorum"

        Höyüklü İlkokulu öğrencisi Elif Beste Özdaş da planetaryumu çok beğendiğini belirterek, "Burada çok güzel şeyler yaşadım. Uzayı seviyorum ve çok merak ediyorum. Burada Jüpiter, Mars gibi gezegenleri gördük." dedi.

        Öğrenci Ferhat Kaçan ise uzaya ilgi duyduğunu, gezegenleri yakından görmeyi arzu ettiğini söyledi.

        Kaçan, "Büyüyünce uzaya gitmek istiyorum. Planetaryumda olmak çok heyecanlı ve program güzel geçti. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Öğrenci Hüseyin Eren de büyüyünce astronot olmak istediğini dile getirdi.

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