Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        "Dargeçit Belediyesi Çocuk Hakları Satranç Turnuvası" sona erdi

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde 25-26 Kasım'da gerçekleştirilen "Dargeçit Belediyesi Çocuk Hakları Satranç Turnuvası" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 13:13 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Dargeçit Belediyesi Çocuk Hakları Satranç Turnuvası" sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde 25-26 Kasım'da gerçekleştirilen "Dargeçit Belediyesi Çocuk Hakları Satranç Turnuvası" sona erdi.

        Dargeçit Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkıları, Dargeçit Anadolu İmam Hatip Lisesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        3 kategoride 172 sporcunun katıldığı turnuvada 10 yaş altı kategoride Ahmet Taha Üzümcü birinci, Muhammed Eymen Çelik ikinci ve Yakup Kassap üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödülleri Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Cengiz Yalçın tarafından verildi.

        14 yaş altı kategoride birinci olan Mehmet Fırtına'ya, ikinci olan Yusuf Acar'a, üçüncü olan Muhammed Ali Üzümcü'ye ödüllerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Akar takdim etti.

        18 yaş altı kategoride birinci olan Muhammed Yasin Gönel, ikinci olan Mahsum Çetiner ile üçüncülüğü paylaşan Berat Çiçek ve Nimet Düzgün'e ödülleri Dargeçit Belediye Başkanı Cüneyt Aksoy tarafından verildi.

        Kadınlar 10 yaş altı kategorisinde ise birinci olan Defne Aktaş, ikinci olan Elif Tamkan ve üçüncü olan Arya Alptekin'e ödülleri Mardin Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Remzi Fırtına tarafından verildi.

        14 yaş altı kategorisinde birinci olan Adle Şeyhan, ikinci olan Melike Şahin ve üçüncü olan Tuana Kartal'a ödülleri turnuvanın başhakemi Murat Çelik tarafından verildi.

        18 yaş altı kategoride ise birinci olan Sosın Acar, ikinci olan İrem Akman ve üçüncü olan Niyan Dursun'a ödülleri turnuvanın hakemi Berivan Akdoğan tarafından verildi.

        Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Cengiz Yalçın, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy’a satranç sporuna katkılarından dolayı bir plaket sundu.

        Aksoy da ulusal çapta bir turnuva düzenlemek için çalışma yapacaklarını belirterek, "Gelecek sporcuları Dargeçit ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den yeni uyarı! Sağanak ve fırtına devam ediyor
        Meteoroloji'den yeni uyarı! Sağanak ve fırtına devam ediyor
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        "15 dakika yetti"
        "15 dakika yetti"
        Akılalmaz ölüm! El frenini çekmeyi unuttu! Aracının altında can verdi!
        Akılalmaz ölüm! El frenini çekmeyi unuttu! Aracının altında can verdi!
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        Annesini icra yoluyla görebiliyor!
        Annesini icra yoluyla görebiliyor!
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Sosyal medya estetik yaşını düşürdü!
        Sosyal medya estetik yaşını düşürdü!

        Benzer Haberler

        Mardin'de 2 kazada 11 yaralı
        Mardin'de 2 kazada 11 yaralı
        Mardin'de hafif ticari aracın devrildiği kazada 7 kişi yaralandı
        Mardin'de hafif ticari aracın devrildiği kazada 7 kişi yaralandı
        Mardin 1969 Spor, Kırıkkalegücü'nü 2-0 mağlup etti
        Mardin 1969 Spor, Kırıkkalegücü'nü 2-0 mağlup etti
        Foto muhabiri Coşkun Aral Mardin'de öğrencilerle bir araya geldi
        Foto muhabiri Coşkun Aral Mardin'de öğrencilerle bir araya geldi
        Mardin'de satranç turnuvası başladı
        Mardin'de satranç turnuvası başladı
        Mardin 1969 Spor - Kırıkkalegücü: 2-0
        Mardin 1969 Spor - Kırıkkalegücü: 2-0