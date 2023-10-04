Etisan Holding Oda Orkestrası, "Klasik Müzik 101" projesi kapsamında Mardin'de konser verdi

Etisan Holding Oda Orkestrası "Klasik Müzik 101" projesi kapsamında Mardin'de üniversitelilere konser verdi.

Atatürk Kültür Merkezi’ndeki konserde orkestrayı eski Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Rengim Gökmen yönetti.

Konserde, klasik müziğin seçkin eserleri dinleyicilere sunulurken, Şef Gökmen, parça aralarında müzikle ilgili dinleyicilere bilgiler verdi.

Konserin açılışında konuşan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, 2023-2024 akademik yılının ilk haftasında böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gençleri sanatla buluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Özcoşar, şöyle konuştu:

"Üniversite felsefemizin en başat kavramlarından biri olan hikmet kavramını, aklın ve gönlün, aklın ve kalbin, aklın ve yüreğin karşılaşma alanı olarak tanımlıyoruz ki ben bu tanımın aslında 'sanat' kavramıyla birebir örtüştüğünü düşünüyorum."

Etisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Özgün de proje kapsamında ilk konseri Ankara'da ikinci konseri de Mardin'de düzenlediklerini kaydetti.

Yıllardır üniversitelerde öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve emekçilerin yanında olduklarını dile getiren Özgün, "Böyle bir ailenin parçası olduğumuz için de bir sosyal sorumluluk üstlendik. Rengim hocam ve sanatçı dostlarımızla böyle bir yolculuğa çıktık. Bizleri çok iyi karşıladınız şehir olarak, hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rengim Gökmen de öğrencilere müziğin türlerini tanıtmak ve onların bu konuda bilinçlenmelerini sağlamak istediklerini belirterek, Etisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgün'e ve orkestra ekibine teşekkür etti.

Etkinliğe, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.