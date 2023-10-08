Nusaybin'de "Modern Tıp İslam-Sağlık Konferansı" düzenlendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde "Modern Tıp İslam-Sağlık Konferansı" gerçekleştirildi.

Kaymakamlık, belediye ve Prof. Dr. Ahmet Hamidi Vakfı iş birliğiyle branşlarında uzman 15 doktorun katılımıyla Mitanni Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, konferansın ilçede gerçekleştirilmesinin önemine değindi.

Kayabaşı, "Dünyanın ilk üniversitesi Nisibis Akademisi -Mor Yakup Kilisesinin bulunduğu ilçemizde böyle bir bilim kongresi düzenlemek bizim için çok önemlidir. Her biri branşında uzman 15 hekimimiz burada siz kıymetli hemşehrilerimizle buluştular. Bilim kongremizde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu tür kongre ve konferanslarımız devam edecektir." dedi.

Prof. Dr. Ahmet Hamidi de İslam'ın tıp alanında büyük ilerlemeler kaydettiğini belirterek, İbn-i Sina'nın tıp eserlerinin 600 yıl boyunca Avrupa'da okutulduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından konferansta alanında uzman doktorlar bilgiler paylaştı, katılımcıların sorularını yanıtladı.