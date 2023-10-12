AK Parti Mardin İl Başkanlığı'ndan İsrail'in saldırılarına tepki

AK Parti Mardin İl Başkanlığınca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve ambargosuna tepki gösterildi.

AK Parti İl İnsan Kaynakları Birim Başkanı Muharrem Çakar, il binası önünde yaptığı açıklamada, dünyanın, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden ablukanın altında yaşayan masum sivillerin acılarını gördüğünü söyledi.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı bu ablukanın yıllardır devam ettiğini aktaran Çakar, Gazze halkının, yıllardır temel haklarından mahrum bırakıldığını ve yaşam koşullarının her geçen gün daha da kötüleştiğini kaydetti.

Çakar, şöyle devam etti:

"İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan insanlar, temel ihtiyaçlara erişimlerinin sınırlanması, elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Ayrıca, Gazze'de ibadethaneler, hastaneler, okullar, hepsi acımasızca vurulmaktadır. Bu durum, masum sivillerin hayatlarını tehdit etmektedir. Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmayacaktır. Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerekmektedir. Gazze halkı, barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürmektedir."