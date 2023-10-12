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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 15:24 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:49
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun basın mensuplarıyla bir araya geldi
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        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Akkoyun, Mardin'de özel bir otelde düzenlenen programda, toplum ile kamu arasında köprü olma görevini üstlenen, ilde yapılan, planlanan ve devam eden çalışmaları destekleyerek hem yerel hem de ulusal ve uluslararası platformlara taşıyan, mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle gazetecilerin çalıştıklarını söyledi.

        Mardin'de gerek yerel gerek ulusal basının temsilcileriyle iş birliklerini sürdüreceklerini aktaran Akkoyun, şöyle konuştu:

        "Ortak amacımız bu nadide şehrin güvenliği, huzuru ve gelişimi için çalışmaktır. Şunu özellikle ifade etmem gerekirse ilimizin refahı için devletimiz vatandaşımızın her zaman destekçisi olmaya devam edecektir. Mardin için en iyisini en güzelini birlikte yapalım."

        Programa, Vali Yardımcısı Muhammed Taha Canpolat, Basın İlan Kurumu Diyarbakır Şube Müdürü Hasan Kutay ile gazeteciler katıldı.

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