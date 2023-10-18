AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma'dan "Muhtarlar Günü" mesajı

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alma, mesajında, muhtarlığın vatandaş ile devlet arasındaki münasebette köprü vazifesi görerek mahalle ve vatandaşların olası sıkıntılarının çözümü için kolaylıklar sağlayan önemli mercilerin başında yer aldığını belirtti.

Muhtarların mahalleleriyle ilgili vatandaşların sorunlarının çözümü için fedakarlıklar yaptıklarını ifade eden Alma, şunları kaydetti:

"Büyük özverilerle çalışan muhtarlarımız mahalle menfaatlerini gözeterek ön plana çıkarmış oldukları çalışmalarla diğer yerel kuruluşlara da büyük ölçüde rehberlik etmektedir. Çünkü mahallesinde yaşayan her bir bireyi veya mahallesiyle ilgili en küçük soruna bile vakıf olan tek kişidir. Bu duygularla durmadan çalışan, emek harcayan, dürüstlüğünden ve dik duruşundan taviz vermeyen tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum."

Alma, mahallelerin sıkıntılarına yönelik çözümleri süratle yerine getirmek amacıyla merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla her fırsatta bir araya gelmeye özen gösterdiklerini aktardı.