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        Kaymakam Çevik, Savurpor'un yönetici ve oyuncularıyla bir araya geldi

        Savur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Çevik, Savurspor'un yöneticileri ve oyuncularını ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 13:27 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:27
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        Kaymakam Çevik, Savurpor'un yönetici ve oyuncularıyla bir araya geldi
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        Savur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Çevik, Savurspor'un yöneticileri ve oyuncularını ağırladı.

        Çevik, bir kafede Mardin 2. Amatör Liginde mücadele eden Savurspor oyuncuları ve yöneticileri ile bir araya geldi.

        Yöneticiler ve oyuncularla görüşen Çevik, onlara yeni sezonda başarı diledi.

        Öte yandan dün ligin ilk maçına çıkan Savurspor sahasında Mardin Ortaköy Sporu 2-0 yendi.

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